Главу контрразведки Германии убрали с поста за заявления по ситуации в Хемнице

Руководитель контрразведки ФРГ Ганс-Георг Маасен смещен с поста из-за высказываний по акциям протеста в городе Хемниц, говорится в официальном заявлении пресс-службы правительства Германии.

Решение было принято после переговоров между канцлером ФРГ Ангелой Меркель, главой МВД Хорстом Зеехофером и лидером фракции СПДГ Андреа Налес, передает РИА «Новости».

После смещения Маасен займет должность статс-секретаря в МВД ФРГ.

Причиной отставки стало заявление Маасена в интервью газете BILD. В частности, он сказал, что у контрразведки нет доказательств преследований иностранцев в ходе акций протеста против мигрантов в Хемнице.

Напомним, в конце августа в Хемнице произошли столкновения с полицией вызванные гибелью 35-летнего немца Даниеля Хиллига в драке с участием беженцев.