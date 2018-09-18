Индекс Мосбиржи побил новый рекорд

Индекс Мосбиржи обновил свой исторический максимум, поднявшись выше уровня в 2 тыс. 400 пунктов.

Согласно данным торгов, индекс РТС поднялся до 1 тыс. 120 пунктов, сообщает РИА «Новости».

Подобный рост произошел на фоне роста акций Сбербанка и Новатэка в связи с укреплением рубля и благоприятной конъюнктурой рынка рублевого долга.

Во вторник утром сообщалось о росте индекса Мосбиржи до 2379,33 пунктов.