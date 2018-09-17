В конкурсе Олеся Бузины победили Вышинский, Чичерина и Монсон

На Международном литературно-медийном конкурсе имени Олеся Бузины победителями стали руководитель украинского портала РИА «Новости» Кирилл Вышинский, певица Юлия Чичерина, получивший недавно российское гражданство и ставший политиком американец Джефф Монсон и другие.

Вышинский, которого более 100 дней держали под арестом в Киеве, победил в номинации «Журналистика». Чичерина получила награду в номинации «Специальный проект» за песню «Рвать!» о погибших в Донбассе ополченцах.

В номинации «Блогеры и интернет-издания» лауреатами стали Монсон с проектом «Монсон-ТВ», Ибен Транхольм из Дании с передачей «Из России с любовью» и Джулиан Ассанж.

Также были названы победители в категориях «Военная журналистика», «Литература и книгоиздание» и «Публицистика», сообщает РИА «Новости».

Премию Олеся Бузины учредили в память об украинском писателе и телеведущим, которого убили в Киеве в 2015 году. За достижения в областях литературы, журналистики и общественной деятельности награду вручают дважды в год. Работы должны быть связаны с историей России и Украины, а также современными актуальными событиями.