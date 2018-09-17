В Киеве опасаются «фрагментации» Украины

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что Москва якобы сменила стратегию в отношении Украины, и теперь вместо идеи избрания пророссийской власти в Киеве нацелена на «фрагментацию» страны.

По его словам, Россия сменила окончательную цель по Украине. «Российской целью не является создание на Украине более пророссийской реальности. Если в России остались разумные люди – а они там есть, – то они оставили надежду на это и сейчас четко следуют к фрагментации Украины», – передает его слова «Украинская правда».

Глава МИД Украины утверждает, что Россия уже не скрывает намерение разделить соседнюю страну. На это якобы указывают «экспертные дискуссии» в России, где именно это стало «ключевой идеей».

По словам Климкина, сохранение целостной Украины – это необходимость и для ЕС.

«Чем быстрее трансатлантический мир поймет, что Украина играет экзистенциальное значение для самого трансатлантического мира – тем лучше не только для Украины, но и для самого трансатлантического мира», – заявил он.

В пятницу Климкин заявил, что между Россией и Украиной существует «экзистенциальный конфликт».