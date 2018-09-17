Япония решила контролировать движение китайских подлодок

Морские Силы самообороны Японии впервые направили свою субмарину на учения в Южно-Китайское море, чтобы держать под контролем передвижение атомных подводных лодок Китая, которые «могут пройти в воды Тихого океана», сообщает японское издание «Асахи».

Издание называет Южно-Китайское море «стратегически важном для Японии» регионом, а также сообщает об активном сотрудничестве с государствами Юго-Восточной Азии, вовлеченными в территориальный спор с КНР в районе Южно-Китайского моря, такими как Вьетнам и Филиппины, передает ТАСС.

Накануне на Западе оценили возможность ухода Японии в альянс к России и Китаю.

Напомним, в начале августа участники спора вокруг Южно-Китайского моря договорились о «нормах поведения».