Самолет и беспилотник США провели разведку у границ России

ВВС и ВМС США провели разведку у российских границ, свидетельствуют данные авиационных ресурсов.

Стратегический БПЛА ВВС США RQ-4B Global Hawk более восьми часов летал в районе Крыма и Краснодарского края, передает «Интерфакс».

Кроме того, вблизи российских берегов на Черном море был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

Напомним, США ведут активную воздушную разведку у границ России.