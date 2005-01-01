Сыгравший Джамшута в шоу «Наша Russia» актер стал бомжом

Актер Валерий Магдьяш, прославившийся благодаря роли Джамшута в скетч-шоу «Наша Russia», после ограбления стал бомжом – у него отобрали все деньги от продажи московской квартиры.

Магдьяш признался, что за один съемочный день получал 1 тыс. долларов и жил в столице в однокомнатной квартире. Он собрался приобрести двухкомнатное жилье, но на него напали, когда он нес сбережения и деньги от продажи однокомнатной квартиры. Актера ударили трубой по голове и отобрали сумку с миллионами и документами, сообщает Ura.ru, отмечая, что, выйдя из больницы, Магдьяш стал бомжом.

Артист рассказал, что отправился в Кавказские Минеральные Воды, где стал жить на вокзале. По его словам, пропитание ему приносили охранники и полицейские по ночам.

Вскоре на него обратила внимание женщина, приехавшая курорт на несколько дней. «Татьяна увидела меня спящим и сфотографировала», – поделился воспоминаниями Магдьяш. Женщина приютила актера у себя в Анапе, где проживает в настоящее время. В благодарность актер сделал небольшой ремонт спасительнице.

Магдьяш признался, что хочет вернуться в Москву и мечтает о новых ролях, однако не знает, как это можно осуществить. Сейчас артист открыл студию актерского мастерства во Дворце культуры железнодорожников в Минводах, где преподает школьникам.