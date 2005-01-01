Экс-лидера Лейбористской партии Британии обвинили в работе на СССР

Секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 подозревает, что экс-лидер Лейбористской партии Майкл Фут был платным осведомителем Советского Союза, пишет Бен Макинтайр в книге «Spy and the Traitor» («Шпион и предатель»).

Колумнист Times Макинтайр утверждает, что в 1940-х годах Фут установил отношения с СССР. Тогда он публиковался в ультралевом британском журнале Tribune. В 1960-х Фут получил от разведки СССР от 10 до 14 выплат. Общая сумма составила 37 тыс. фунтов стерлингов (48,5 тыс. долларов) в сегодняшнем исчислении.

Позднее статус осведомителя был понижен с «агента» до «конфиденциального контакта», так как Фут осудил ввод войск СССР и стран Варшавского договора в Чехословакию, передает ТАСС.

Один из сотрудников МИ-6 в отставке считает, что Фута «использовали только в целях дезинформации».

Фут был главой Лейбористской партии в 1980–1983 годах и мог даже стать премьером. Макинтайр утверждает, что в этом случае Фут собирался признаться королеве Елизавете II в своих контактах с СССР. В МИ-6 при этом обсуждали, каковы могут быть конституционные последствия возможной победы такого политика. Однако после победы Маргарет Тэтчер Фут подал в отставку, а его дело «замяли».

Последние годы политик прожил в атмосфере всеобщего почета и уважения и умер в 2010 году в возрасте 96 лет.