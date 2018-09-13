Владимирское отделение КПРФ призвало поддержать действующего губернатора

Представители компартии призвали своих сторонников во втором туре губернаторских выборов Владимирской области голосовать за Светлану Орлову, назвав ее соперника политическим «флюгером».

Бюро Комитета Владимирского регионального отделения политической партии КПРФ обратилось к своим однопартийцам и сторонников с призывом поддержать во втором туре выборов главы региона действующего губернатора Светлану Орлову, сообщает Regnum.

В обращении говорится, что кандидат от КПРФ Максим Шевченко «путем провокаций, интриг и фальсификаций» не был допущен до участия в губернаторской гонке, что «во многом не оставило избирателям Владимирской области реальной возможности выбора».

«Мы были и остаемся принципиальными и последовательными противниками партии власти и Светланы Орловой, действия которых привели к социально-экономическому кризису в области. Депутатам Законодательного собрания Владимирской области от КПРФ еще предстоит дать правовую и моральную оценку действиям областной администрации за последние пять лет, – подчеркивается в заявлении.

«Однако как ответственные политики мы уверены, что переход высшей власти в регионе от действующего руководства к популистам из ЛДПР только углубит кризис. Отсутствие в бюллетене кандидата от КПРФ – это не повод довериться откровенному «спойлеру», политическому «флюгеру», жесткому антикоммунисту Владимиру Сипягину, случайно оказавшемуся во втором туре губернаторских выборов. В нынешней непростой ситуации доверить власть слабому губернатору – значит окончательно похоронить область. Лицо, не имеющее авторитета у населения Владимирской области и в федеральных политических кругах, соответствующего опыта хозяйственной работы и государственного управления, не сможет эффективно отстаивать интересы области», – отмечается в тексте заявления.

«Мы ни в коем случае не пойдем ни на какие компромиссы и соглашательства с партией власти и ЛДПР в обмен обещания теплых мест и высоких постов в руководстве области. Это наша принципиальная позиция», – подчеркивают активисты КПРФ.

«Есть и чисто идеологические причины, по которым поддержка ЛДПР и ее регионального лидера Владимира Сипягина для нас неприемлема. Эта партия открыто провозгласила антикоммунизм как составляющую своей идеологии. Именно Владимир Жириновский неоднократно выступал с экстремистскими призывами запретить компартию и ввести в Уголовный Кодекс статью, карающую за пропаганду коммунистической идеи. Поэтому даже косвенно поддерживать партию, занимающую столь враждебную позицию по отношению к советскому прошлому и социалистическим идеалам, мы не можем», – указывается в заявлении.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян не голосовать за кандидатов от КПРФ в ходе вторых туров выборов, которые пройдут по итогам единого дня голосования.