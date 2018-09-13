Жириновский призвал россиян не голосовать за кандидатов от КПРФ

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13 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 12:03  |  vz.ru
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Россия пугает Китай Монголией

Китай выбирает прямой газопровод из России, а не через транзитную МонголиюФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Монголия рассчитывает заработать на транзите российского газа в Китай. Ведь совсем недавно президент Путин одобрил идею строительства газопровода через территорию Монголии. Но Китаю вовсе не нужен посредник – вряд ли его вдохновляет пример российско-украинских газовых конфликтов. Да и мотивы России в реальности совсем иные. Подробности...
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Могут ли американцы любить Россию

В США есть старая традиция изображения русской угрозы Фото: the Catechetical Guild Educational Society
С момента инаугурации Дональда Трампа американские элиты потратили колоссальные усилия на демонизацию России. Но рано или поздно этот инструмент борьбы с 45-м президентом США станет бессмысленным. Но вот улучшится ли после этого отношение американцев к нашей стране? И может ли Россия как-то повлиять на это? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Создателей «фейк-ньюс» наконец-то предъявили миру

Западные борцы с фейками уже не раз попадались на создании этих же фейковФото: imago stock&people/Global Look Press
О «фейк-ньюc» как орудии российской пропаганды сказано немало. Страны НАТО давно перешли к созданию спецведомств по борьбе с ними, но до недавнего времени создателей фейков никто не видел. Наконец, первый арест. Неудивительно, что арест произошел в Латвии, – там к вопросу фейков подходят особенно серьезно. Удивительно, что к России это никакого отношения не имеет.  Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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В тоске по лучшему в мире мороженому

Дометий Завольский, историк-архивист
Даже для «новых красных» очевидно, что жизнь в СССР до 1950-1960-х годов была тяжелой и дикой. Требуется найти какое-то рациональное объяснение: на фоне чего же такого чудовищно уродливого «красный проект» безмерно велик и прекрасен. Подробности...
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Конфликт рэперов с мусульманами говорит о неожиданной победе России

Андрей Бабицкий, журналист
Рано говорить, что в Дагестане установилась теократия. Но шокирующе грубый ответ Нурмагомедова Тимати показывает, какой силы ненависть продуцирует салафизм и насколько он опасен. Подробности...
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Почему астронавты могли пойти на подлость по отношению к России

Эдуард Биров, журналист
Неужели американские астронавты идиоты и самоубийцы? Нет, конечно. Но это не отменяет того, что они могли осуществить целенаправленную диверсию на «Союзе». У них был мотив, а у нас есть улики. Подробности...
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

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          Жириновский призвал россиян не голосовать за кандидатов от КПРФ

          13 сентября 2018, 10:18

          Текст: Алина Назарова

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          Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский призвал россиян не голосовать за кандидатов от КПРФ в ходе вторых туров выборов, которые пройдут по итогам единого дня голосования.

          «К вам у меня одна просьба: вы не должны поддерживать кандидатов от КПРФ, от коммунистов – никакого доверия к ним быть не может – ни к кандидату во втором туре, ни в каких других выборах, которых будет еще много. И на будущий год, и каждый год – проявите мужество и волю, и не отдайте ни одного голоса представителям КПРФ», – заявил Жириновский, слова которого передает Regnum.

          Он выразил уверенность, что «во втором туре коммунисты не пройдут, как они не пройдут нигде в нашей стране». «Их все меньше и меньше, и придет день, когда они сменят название, и мы забудем это как черный кошмар», – добавил лидер ЛДПР.

          В единый день голосования 9 сентября в 80 российских регионах прошли выборы разного уровня, в том числе в 22 субъектах состоялись выборы губернаторов, в 16 регионах – депутатов законодательных собраний, в 12 – городских дум областных центров. Дополнительные выборы в Госдуму прошли по семи одномандатным округам. В четырех регионах пройдет второй тур губернаторских выборов – это Хакассия, Владимирская область, Приморский край и Хабаровский край. 


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