Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский призвал россиян не голосовать за кандидатов от КПРФ в ходе вторых туров выборов, которые пройдут по итогам единого дня голосования.

«К вам у меня одна просьба: вы не должны поддерживать кандидатов от КПРФ, от коммунистов – никакого доверия к ним быть не может – ни к кандидату во втором туре, ни в каких других выборах, которых будет еще много. И на будущий год, и каждый год – проявите мужество и волю, и не отдайте ни одного голоса представителям КПРФ», – заявил Жириновский, слова которого передает Regnum.

Он выразил уверенность, что «во втором туре коммунисты не пройдут, как они не пройдут нигде в нашей стране». «Их все меньше и меньше, и придет день, когда они сменят название, и мы забудем это как черный кошмар», – добавил лидер ЛДПР.

В единый день голосования 9 сентября в 80 российских регионах прошли выборы разного уровня, в том числе в 22 субъектах состоялись выборы губернаторов, в 16 регионах – депутатов законодательных собраний, в 12 – городских дум областных центров. Дополнительные выборы в Госдуму прошли по семи одномандатным округам. В четырех регионах пройдет второй тур губернаторских выборов – это Хакассия, Владимирская область, Приморский край и Хабаровский край.