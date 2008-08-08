У звезды КВН нашли тяжелое заболевание

Ольга Картункова из команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» сообщила в социальных сетях о заболевании бывшей звезды КВН Тимура Гайдукова.

«Сын! Муж! Папа! Друг! Член нашей команды! Очень просим помощи... Беда пришла так быстро, что ни кто не может поверить. Но врачи сказали, что беды можно избежать», – написала Картункова в своем Instagram.

Сам Гайдуков рассказал, что сейчас находится в краевом клиническом диспансере Ставрополя. Для дальнейшего дообследования он собирается в Москву.

«Не так все просто. Сейчас сохраняется риск внутреннего кровотечения из-за очень низких тромбоцитов. Будет или авиатранспортировка, или на реанимобиле с бригадой врачей, или иной безопасный для здоровья способ. Это будет известно в ближайшие дни. Далее – дообследование и лечение в Москве», – рассказал Гайдуков.