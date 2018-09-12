Президент Владимир Путин в четверг посетит основной этап военных маневров «Восток – 2018» на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба Кремля.

«13 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин посетит основной этап военных маневров «Восток-2018» на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В ходе учений воинские формирования ВС РФ и Народно-освободительной армии Китая отработают действия по отражению наступления условного противника.

Во вторник на Дальнем Востоке начались крупнейшие военные учения в современной истории России «Восток – 2018». Они продлятся до 17 сентября.