В России подсчитали процент холостяков

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, который показал, сколько россиян находятся в браке и отношениях.

Исследование показало, что 62% россиян находятся в «серьезных отношениях». Из них 50% вступили в официальный брак, 10% живут вместе без штампа в паспорте, а 2% еще не успели ни съехаться, ни зарегистрировать отношения, сообщает ВЦИОМ.

Холостых мужчин оказалось больше (16%), чем незамужних женщин (7%). Однако и женатых мужчин больше, чем замужних женщин: 54% против 47%. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет в официальном браке состоит каждый пятый.

В исследовании также приведены данные и о способе знакомства. Больше всего пар встретились благодаря общей компании знакомых (30%). 20% познакомились на работе. Далее идут учебные заведения (13%), парки (11%) и концерты (6%). А вот на соцсети пришлось всего 5% знакомств. Хотя среди молодежи этот показатель выше – 16%.

Опрос проведен 21 августа. В телефонном интервью приняли участие 1 тыс. 600 россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.