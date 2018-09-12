В России захотели ввести правила использования нацистских символов

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что планируется устранить противоречия по использованию фашистской символики в фильмах и других произведениях искусства.

«У нас есть расхождения в законе «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов». В одном случае речь идет о запрете пропаганды и публичного демонстрирования нацистской символики, в другом – просто о запрете использования», – сказала Ямпольская, передает ТАСС.

По ее словам, если формально исполнять этот закон, то все отечественные фильмы о войне должны быть запрещены. «Я думаю, что нужно свести эти законы к единым нормам, провести четкие границы и устранить противоречия», – отметила депутат.

Ямпольская добавила, что сроки выдачи прокатного удостоверения для фильмов о войне нередко затягиваются из-за того, что эксперты должны определиться, на каком законе они должны основывать свое решение. «К сожалению, без определенной символики в фильмах о Великой Отечественной войне обойтись невозможно, но мы должны найти такое решение, чтобы фильмы о войне могли сниматься», – подчеркнула она.

Ранее прокатная организация CinemaEmotion сообщила об отмене показа фильма «Похищенные сокровища Европы» в связи с отказом Минкультуры выдать прокатное удостоверение. Минкультуры объяснило, что не отказывало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Похищенные сокровища Европы», но ведомству понадобилось время для проведения экспертизы из-за фашисткой символики.