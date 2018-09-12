Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 38 копеек и составил 69,81 рубля, курс евро поднялся на 20 копеек – до 80,8 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 79,31 доллара за баррель, передает РИА «Новости».