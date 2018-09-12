Япония заявила о готовности наладить отношения с Китаем и КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил о готовности наладить отношения с Китаем и Северной Кореей.

Абэ заявил, что «преисполнен решимости» вывести «японо-китайские отношения на новый уровень» через «взаимные визиты лидеров двух стран», передает РИА «Новости».

Кроме того, он выразил желание посетить в 2018 году Китай и пригласил председателя КНР Си Цзиньпина в Японию.

Также Токио готов избавиться «от печального прошлого в отношениях с Северной Кореей», «разбить скорлупу взаимного недоверия» и сделать шаг в направлении нормализации отношений с Пхеньяном, провести встречу на высшем уровне, передает ТАСС.

В то же время Абэ подчеркнул необходимость проведения полной денуклеаризации Корейского полуострова и разрешения ситуации с японскими гражданами, похищенными северокорейской разведкой.

Премьер отметил также, что пока никаких решений по встрече лидеров Японии и КНДР нет.

Кроме того, Токио надеется, что Северная Корея воспользуется шансом, который предоставляет начавшийся диалог Пхеньяна и Вашингтона.

Абэ рассчитывает также, что предстоящий саммит КНДР и Южной Кореи приведет к конкретным действиям по денуклеаризации региона.

Четвертый Восточный экономический форум проходит 11-13 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.