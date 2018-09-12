Лидер Китая оценил масштабы ВЭФ

Масштаб Восточного экономического форума (ВЭФ) восхищает, признался председатель КНР Си Цзиньпин.

«Восхищаюсь масштабом форума и хочу от Китая и китайского народа поздравить президента Путина с его проведением», – цитирует ТАСС выступление Си Цзиньпина на пленарном заседании.

Напомним, 11-12 сентября председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Владимира Путина впервые принимает участие в работе ВЭФ-2018.

По итогам переговоров российский лидер заявил, что Москва и Пекин выступают за использование нацвалют в расчетах. Также он отметил, что у Москвы и Пекина сложились доверительные отношения в области политики, безопасности и обороны.