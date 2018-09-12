Вашингтон осудил ракетные удары Ирана по штабу курдской партии на севере Ирака

Соединенные Штаты осуждают Иран за нанесение ракетных ударов по штабу курдской партии на севере Ирака и призывают Тегеран уважать суверенитет государств региона, заявила глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

По версии Госдепа, ракетный удар, который иранские вооруженные силы нанесли в минувшую субботу по штабу Демократической партии Иранского Курдистана в иракской провинции Эрбиль, является попыткой Тегерана дестабилизировать ситуацию в Ираке и в регионе в целом, передает ТАСС.

Ранее МИД Ирака назвал неприемлемыми удары по территории страны без координации с Багдадом.

Напомним, иранский Корпус стражей исламской революции подтвердил свою причастность к обстрелу штаба курдской партии на территории Ирака, назвав произошедшее «успешной операцией против одной из самых злостных и преступных группировок, который также является центром обучения террористов», передает РИА «Новости».

Согласно заявлению КСИР, стражам удалось «разрушить заговор против национальной безопасности Ирана, а также ликвидировать и ранить несколько десятков руководителей и ключевых боевиков группировки». По данным курдского телеканала Rudaw, среди раненых – генсек иранской курдской партии Мустафа Мавлюди. Всего, по данным местных источников, в результате иранскго удара погибли 11 человек, свыше 30 пострадали.

Тем временем начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери потребовал от Ирака выдать Тегерану курдских террористов, виновных в нападениях на иранских пограничников, а также пригрозил повторить ракетный удар, если деятельность курдских террористических группировок не прекратится.