Суд в России отменил решение о запрете гей-парада

ЛГБТ-активист Николай Алексеев сообщил, что Жигулевский городской суд Самарской области признал незаконным запрет местной администрации на проведение гей-парада.

«Вот и свершилось! Жигулевский городской суд признал запрет шествия гей-парада в Жигулевске незаконным! Это самое потрясающее решение российского суда по данному вопросу за все 12 лет, что я занимаюсь попытками организации публичных мероприятий ЛГБТ-сообщества в России», – написал Алексеев во «ВКонтакте».

Согласно решению суда, которое разместил активист на свой странице, суд указал на то, что цели этого мероприятия не противоречат российскому законодательству.

Суд обязал администрацию городского округа Жигулевск в течение трех дней с момента получения решения суда повторно рассмотреть уведомлениея о проведении гей-парада в Жигулевске.

В августе первый в истории России согласованный гей-парад едва не состоялся в поселке Яблоневом Ульяновской области. Глава администрации Новоульяновска Светлана Косаринова дала разрешение Алексееву на проведение гей-парада в Яблоневом, однако глава города Новоульяновск Геннадий Деникаев впоследствии объявил об отмене выданного разрешения.