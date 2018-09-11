Нового робота-медсестру «Ангел» представили в России

Первый образец модернизированного диагностического лечебного комплекса поддержания жизнедеятельности человека «Ангел» представил концерн «Техмаш» (входит в Ростех) на форуме «Биотехмед».

«Робот-медсестра предназначен для оказания медицинской помощи при первичной диагностике, автоматизированного контроля за жизнедеятельностью пострадавшего, инвазивного введения назначенных препаратов по заданному алгоритму. Сейчас комплексы «Ангел» уже используются в МЧС и в ряде региональных медучреждений», – сообщили в Ростехе.

Теперь «Ангел» может снимать синтезированную двенадцатиканальную электрокардиограмму, проводить неинвазивный мониторинг сердечного выброса, дополнительно вводить параметры роста, веса, пола пациента. Кроме того, робот стал компактнее и легче – его вес снизился с 22 до 8 кг.

Робот способен диагностировать травматический шок, отравление, черепно-мозговую травму, лучевую болезнь, геморрагический шок, острое нарушение мозгового кровообращения и другое.

По мнению исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, использование «Ангела» повышает доступность медицинской помощи. «Функционал комплекса сочетает в себе возможности сразу нескольких профильных медицинских специалистов, что критически важно в условиях дефицита медперсонала. Например, во время техногенных катастроф, в чрезвычайных ситуациях, в отдаленных населенных пунктах или при транспортировке пациента», – пояснил он.

Форум «Биотехмед» проходит с 9 по 11 сентября 2018 года в Геленджике.

Напомним, в августе 2015 года стало известно о создании робота-медсестры Тульским предприятием «НПО «Сплав» и МГУ.