Нового робота-медсестру «Ангел» представили в России

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11 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Как вернуть население на Дальний Восток

Люди продолжают уезжать с Дальнего ВостокаФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Владимир Путин потребовал решить главную проблему Дальнего Востока – продолжающийся отток населения. За последние 25 лет регион покинули миллионы людей. Почему население убегает с Дальнего Востока и с помощью каких мер можно было бы обратить эту тенденцию вспять? Подробности...
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Как Россия использует противоречия Китая и Японии

Уже во вторник Владимир Путин и Синдзо Абэ смогут поднять бокалы втроем – с Си ЦзиньпиномФото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Три первых дня этой недели Владимир Путин проведет во Владивостоке – главным образом для участия в Восточном экономическом форуме. Самыми важными гостями которого станут Си Цзиньпин и Синдзо Абэ. Как складываются отношения в треугольнике Россия–Китай–Япония? Будем ли мы играть на противоречиях наших соседей или сумеем выстроить отношения внутри треугольника к нашей выгоде? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Стол, свинья и современное искусство

Антон Крылов, журналист
Заставлять известную актрису залезать на стол в библиотеке – позорно. Но еще позорнее не суметь придумать ничего нового, повторяя даже не Рианну, а булгаковский фельетон столетней давности. Подробности...
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Почему дети Навального выбирают Путина?

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
По-человечески, по-отцовски Алексея очень жаль. Бунтует дочь, не признает отцовского авторитета и ценностей. Трагедия отцов и детей не щадит даже самых прогрессивных. Вот и Навального раздавила. Подробности...
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Антипрививочники против Екатерины II

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Новому Просвещению предстоит научить нас ориентироваться в море информации и находить в нем верный путь. Сделать это так же непросто, как приучить людей мыть руки – и так же необходимо. Подробности...
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
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        • Никак не сказываются

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        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

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          Нового робота-медсестру «Ангел» представили в России

          11 сентября 2018, 11:45

          Текст: Анна Инсарова

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          Первый образец модернизированного диагностического лечебного комплекса поддержания жизнедеятельности человека «Ангел» представил концерн «Техмаш» (входит в Ростех) на форуме «Биотехмед».

          «Робот-медсестра предназначен для оказания медицинской помощи при первичной диагностике, автоматизированного контроля за жизнедеятельностью пострадавшего, инвазивного введения назначенных препаратов по заданному алгоритму. Сейчас комплексы «Ангел» уже используются в МЧС и в ряде региональных медучреждений», – сообщили в Ростехе.

          Теперь «Ангел» может снимать синтезированную двенадцатиканальную электрокардиограмму, проводить неинвазивный мониторинг сердечного выброса, дополнительно вводить параметры роста, веса, пола пациента. Кроме того, робот стал компактнее и легче – его вес снизился с 22 до 8 кг.

          Робот способен диагностировать травматический шок, отравление, черепно-мозговую травму, лучевую болезнь, геморрагический шок, острое нарушение мозгового кровообращения и другое.

          По мнению исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, использование «Ангела» повышает доступность медицинской помощи. «Функционал комплекса сочетает в себе возможности сразу нескольких профильных медицинских специалистов, что критически важно в условиях дефицита медперсонала. Например, во время техногенных катастроф, в чрезвычайных ситуациях, в отдаленных населенных пунктах или при транспортировке пациента», – пояснил он.

          Форум «Биотехмед» проходит с 9 по 11 сентября 2018 года в Геленджике.

          Напомним, в августе 2015 года стало известно о создании робота-медсестры Тульским предприятием «НПО «Сплав» и МГУ.


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