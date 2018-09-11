На конкурс Фонда президентских грантов подали почти 10 тыс. проектов

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11 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Как вернуть население на Дальний Восток

Люди продолжают уезжать с Дальнего ВостокаФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Владимир Путин потребовал решить главную проблему Дальнего Востока – продолжающийся отток населения. За последние 25 лет регион покинули миллионы людей. Почему население убегает с Дальнего Востока и с помощью каких мер можно было бы обратить эту тенденцию вспять? Подробности...
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Как Россия использует противоречия Китая и Японии

Уже во вторник Владимир Путин и Синдзо Абэ смогут поднять бокалы втроем – с Си ЦзиньпиномФото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Три первых дня этой недели Владимир Путин проведет во Владивостоке – главным образом для участия в Восточном экономическом форуме. Самыми важными гостями которого станут Си Цзиньпин и Синдзо Абэ. Как складываются отношения в треугольнике Россия–Китай–Япония? Будем ли мы играть на противоречиях наших соседей или сумеем выстроить отношения внутри треугольника к нашей выгоде? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку

При создании перехватчика Glide Breaker американцы не учли все возможности истребителя МиГ-31Фото: darpa.mil
Американцы представили концепт перехватчика Glide Breaker по противодействию российскому гиперзвуковому оружию. Ранее в США начались работы по созданию аналогов российскому ракетному комплексу «Кинжал», который уже заступил на боевое дежурство. Насколько эффективным будет американский перехватчик и какие угрозы он несет российскому гиперзвуковому оружию? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Стол, свинья и современное искусство

Антон Крылов, журналист
Заставлять известную актрису залезать на стол в библиотеке – позорно. Но еще позорнее не суметь придумать ничего нового, повторяя даже не Рианну, а булгаковский фельетон столетней давности. Подробности...
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Почему дети Навального выбирают Путина?

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
По-человечески, по-отцовски Алексея очень жаль. Бунтует дочь, не признает отцовского авторитета и ценностей. Трагедия отцов и детей не щадит даже самых прогрессивных. Вот и Навального раздавила. Подробности...
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Антипрививочники против Екатерины II

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Новому Просвещению предстоит научить нас ориентироваться в море информации и находить в нем верный путь. Сделать это так же непросто, как приучить людей мыть руки – и так же необходимо. Подробности...
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          На конкурс Фонда президентских грантов подали почти 10 тыс. проектов

          11 сентября 2018, 11:32

          Текст: Алина Назарова

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          Фонд президентских грантов 10 сентября завершил прием заявок на участие во втором в 2018 году конкурсе на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества.

          На конкурс было подано 9 тыс. 843 проекта – это новый рекорд в системе грантовой поддержки некоммерческих организаций за всю ее историю (с 2006 года). В прошлом году, когда администрирование грантов перешло единому оператору – Фонду президентских грантов, на первый конкурс поступило 6 тыс. 623 проекта, на второй – 9 543. На первый конкурс 2018 года было представлено 9 тыс. 175 проектов. Таким образом, суммарно на конкурсы этого года подано 19 тыс. 018 проектов против 16 тыс. 166 в прошлом году.

          При этом, как отмечается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД, в фонде отметили, что количество проектов могло бы быть еще больше, однако, в этом конкурсе впервые было запрещено направлять схожие заявки от одной организации по нескольким направлениям.

          В 2018 году Фонд президентских грантов провел 112 образовательных мероприятий. В них приняло участие 15 тыс. 357 человек. С учетом организованных в прошлом году семинаров фонд охватил 84 региона (все, кроме Чукотского автономного округа). Также фонд разработал и запустил онлайн-курс по социальному проектированию.

          По итогам первого конкурса 2018 года было принято решение о поддержке 1 тыс. 551 проекта на общую сумму 3,15 млрд рублей. Объем грантовой поддержки для распределения в рамках второго конкурса превышает 4,5 млрд рублей.

          Во втором конкурсе 2018 года самыми активными, исключая Москву и Санкт-Петербург, стали некоммерческие организации Волгоградской области – они подали 440 проектов. На втором месте – Республика Башкортостан с 320 проектами, на третьем – Республика Татарстан, из которой на конкурс заявлено 312 проектных инициатив.

          Больше всего грантов некоммерческие организации запрашивают в группе от 500 тыс. до 3 млн рублей. Таких проектов – 55 %. Заявок на сумму до 500 тыс. рублей – 28 %.

          Самое популярное грантовое направление среди участников конкурса – «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», по нему представлено 17 % проектов. 14 % заявок подано по направлению «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», еще 13 % – по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

          Итоги конкурса будут подведены и опубликованы до 1 ноября 2018 года.


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