На конкурс Фонда президентских грантов подали почти 10 тыс. проектов

Фонд президентских грантов 10 сентября завершил прием заявок на участие во втором в 2018 году конкурсе на предоставление грантов президента России на развитие гражданского общества.

На конкурс было подано 9 тыс. 843 проекта – это новый рекорд в системе грантовой поддержки некоммерческих организаций за всю ее историю (с 2006 года). В прошлом году, когда администрирование грантов перешло единому оператору – Фонду президентских грантов, на первый конкурс поступило 6 тыс. 623 проекта, на второй – 9 543. На первый конкурс 2018 года было представлено 9 тыс. 175 проектов. Таким образом, суммарно на конкурсы этого года подано 19 тыс. 018 проектов против 16 тыс. 166 в прошлом году.

При этом, как отмечается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД, в фонде отметили, что количество проектов могло бы быть еще больше, однако, в этом конкурсе впервые было запрещено направлять схожие заявки от одной организации по нескольким направлениям.

В 2018 году Фонд президентских грантов провел 112 образовательных мероприятий. В них приняло участие 15 тыс. 357 человек. С учетом организованных в прошлом году семинаров фонд охватил 84 региона (все, кроме Чукотского автономного округа). Также фонд разработал и запустил онлайн-курс по социальному проектированию.

По итогам первого конкурса 2018 года было принято решение о поддержке 1 тыс. 551 проекта на общую сумму 3,15 млрд рублей. Объем грантовой поддержки для распределения в рамках второго конкурса превышает 4,5 млрд рублей.

Во втором конкурсе 2018 года самыми активными, исключая Москву и Санкт-Петербург, стали некоммерческие организации Волгоградской области – они подали 440 проектов. На втором месте – Республика Башкортостан с 320 проектами, на третьем – Республика Татарстан, из которой на конкурс заявлено 312 проектных инициатив.

Больше всего грантов некоммерческие организации запрашивают в группе от 500 тыс. до 3 млн рублей. Таких проектов – 55 %. Заявок на сумму до 500 тыс. рублей – 28 %.

Самое популярное грантовое направление среди участников конкурса – «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», по нему представлено 17 % проектов. 14 % заявок подано по направлению «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», еще 13 % – по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан».

Итоги конкурса будут подведены и опубликованы до 1 ноября 2018 года.