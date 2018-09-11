Бывший шеф курганского УФНС отправлен под суд по поводу взятки

В Кургане завершено расследование дела бывшего главы областного УФНС Владимира Рыжука. Чиновника подозревают в получении крупной взятки. Дело направлено в суд.

В Кургане завершено расследование дела бывшего главы областного УФНС Владимира Рыжука. Чиновника подозревают в получении крупной взятки. Дело направлено в суд.

Рыжука задержали в феврале по обвинению в получении крупной взятки и присвоении чужого имущества с использованием служебного положения. По версии следствия, чиновник воспользовался фактом, что по результатам налоговой проверки с предпринимателя-застройщика Владимира Баскаля должны были взыскать более 65 млн рублей, его строительная техника была арестована.

Как сообщает сайт 45.RU со ссылкой на пресс-службу курганского управления СКР, Рыжук предложил бизнесмену за 3 млн рублей «решить все проблемы» с налоговой и Баскаль, по этой версии, успел передать Рыжуку 500 тысяч рублей.

Позже решения местных налоговиков были признаны судом незаконными и отменены. Впрочем, адвокат Рыжука утверждала, что никакого факта передачи взятки не было. Якобы застройщик и руководитель УФНС встречались по личному делу – Рыжук просил помочь с продажей квартиры.

Кроме этого, бывший глава УФНС обвиняется в том, что в течение трех лет регулярно ездил в Тюмень к семье на служебных автомобилях, заправляя их за счет бюджета. Следствие установило факт не менее 183 таких частных поездок. Ущерб оценивается в 394 тысяч рублей.

По ходатайству следствия в целях возмещения ущерба наложен арест на гараж бывшего чиновника в одном из жилых комплексов Тюмени стоимостью 1,5 млн рублей.

Сторона защиты не раз просила отпустить Рыжука под домашний арест, а его родители предлагали выпустить сына под залог, однако им отказывали в подобных ходатайствах.