Эксперт назвал «продолжением перформанса Трампа» приглашение в «Совет мира» Азербайджана и Армении
Грузия должна радоваться, что ее, в отличие от соседей по Южному Кавказу, не пригласили в «Совет мира» президента США Дональда Трампа, заявил газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.
«В мире сейчас такая турбулентность, что никто не знает, каким будет завтрашний день, поэтому хорошо, что Грузию не позвали в «Совет мира», – сказал аналитик. – Что касается приглашения Азербайджана и Армении, то это продолжение перформанса, который Дональд Трамп устроил в августе прошлого года примирением наших соседей».
«Трамп живет такими перформансами, такими телекартинками. После этого Азербайджан и Армения остаются у него на радаре, вне зависимости от того, будут ли между этими двумя государствами реальные подвижки или не будут», – отметил эксперт.
«Поэтому нам лучше держаться на нынешнем этапе подальше от подобных инициатив, да и самим не проявлять их. Наступило время, когда инициативы могут быть наказуемы», – отметил Петрэ Мамрадзе.
Как считает эксперт, «также хорошо, что Грузия не участвует ныне в Давосском ВЭФ».
«В Давосе такая поляризация сейчас, что лучше держаться подальше, когда рушится мировой порядок, – сказал он. – Тем более, что Грузия не испытывает недостатка в желающих реально инвестировать в ее экономику. Это и Китай, и страны Персидского залива, и другие, с которыми мы имеем прекрасные отношения».
Аналитик отметил, что по вопросам своей безопасности Грузия сегодня должна ориентироваться на сотрудничество с соседями по региону.
«Грузия имеет хорошие связи с Турцией, Азербайджаном и Арменией, и это очень важно. Также хочу отметить, что Россия, которая имеет военные базы на оккупированных территориях Грузии, тоже говорит, что для нее больше не исходит опасность из Грузии», – сказал эксперт.
Грузия называет Абхазию и Южную Осетию «оккупированными Россией территориями».
Напомним, накануне стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился войти в число основателей «Совета мира» по Газе, поддержав инициативу Дональда Трампа.
Президент США планирует организовать в четверг в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.