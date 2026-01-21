  • Новость часаМакрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    Попытка сэкономить на газе поставила Европу в уязвимое положение
    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
    Приставы начали арест имущества Чубайса на 11,9 млрд рублей
    Канада приготовилась к партизанской войне в случае вторжения США
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    Макрон решил увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    Названа причина отмены подписания плана по Украине на 800 млрд долларов
    Жога избавил Екатеринбург от статуса «либеральной столицы России»
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    Илья Ухов Илья Ухов Национальную гордость осетин оскорбили пьянством

    Важно защитить уникальное национальное разнообразие, не дать прорасти семенам нетерпимости, уничтожающей традиционный уклад на Северном Кавказе.

    21 января 2026, 13:39 • Новости дня

    Подполье сообщило об уничтожении штаба морских операций ВСУ под Николаевом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штаб ВСУ по планированию стратегических морских операций и курирования атак на российские корабли в районе Крыма и Новороссийска был уничтожен под Николаевом, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, штаб планирования стратегических морских операций ВСУ, расположенный под Николаевом, был уничтожен точечным ударом тяжелой крылатой ракеты Х-22, передает РИА «Новости».

    Лебедев рассказал, что удар пришелся по району Галициново, где находился штаб, отвечавший за подготовку атак на российские корабли в районе Крыма и Новороссийска.

    По его словам, в данном штабе велось непосредственное планирование стратегических операций на море и курировалась деятельность по применению безэкипажных катеров против российских судов.

    Лебедев добавил, что логистика, управление и принятие решений по этим операциям были сосредоточены именно в этом пункте. Ракета попала по заглубленному штабному бункеру, который был оборудован на базе советского бомбоубежища.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об уничтожении баз беспилотников и средств ПВО под Киевом.

    Подполье сообщило об уничтожении операторов дронов ВСУ под Запорожьем.

    Подполье рассказало о нанесении удара по самолетам НАТО в Кривом Роге.

    20 января 2026, 19:20 • Новости дня
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Гиперзвуковые ракеты «Циркон» были использованы для удара по подземному бункеру юго-восточнее Винницы, который считался объектом высокой ценности, сообщил военный обозреватель Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

    Две гиперзвуковые ракеты «Циркон» нанесли удар по укрепленному подземному бункеру, расположенному юго-восточнее Винницы, передает Lenta.ru.

    «Применение «Цирконов» указывает на цель высокой ценности: заглубленный объект, вероятно – пункт управления, резервный штаб, центр связи или объект, связанный с иностранным присутствием», – отметил Лебедев. По его словам, гиперзвуковые ракеты такого класса не используют для поражения малозначимых или пустых целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фрегат Северного флота поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» в ходе учений «Запад-2025».

    21 января 2026, 08:43 • Новости дня
    Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США

    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированное объявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе о заключении плана по восстановлению Украины на сумму 800 млрд долларов было отложено из-за споров между США и Европой, сообщает газета Financial Times.

    По данным Financial Times, запланированное объявление о заключении плана по восстановлению Украины на сумму 800 млрд долларов было отложено, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что соглашение должны были подписать Украина, страны Европы и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Издание приводит слова неназванных чиновников, которые сообщили, что отмена планов произошла из-за глубоких разногласий между европейскими столицами и Вашингтоном. Основные споры касаются ситуации вокруг Гренландии и идеи создания «Совета мира» по Газе, предложенной президентом США Дональдом Трампом.

    Один из источников отметил: «Никакого подписания на данный момент». Другой добавил, что европейские столицы не могут игнорировать действия Трампа по Гренландии, одновременно обсуждая сотрудничество по украинскому вопросу.

    Украинский источник сообщил, что подписание плана процветания между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Давосе отменено.

    Владимир Зеленский отказался ехать на Всемирный экономический форум в Швейцарии.

    Издание Politico писало, что Дональд Трамп не захотел встречаться с Зеленским в Давосе.

    Украинская делегация вынуждена бороться за внимание на форуме.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    20 января 2026, 16:24 • Новости дня
    @ Ng Han Guan/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МВФ Кристалина Георгиева дала совет украинцам для обретения уверенности, призвав их каждый день по утрам издавать рык, словно львы.

    Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выступила с необычным советом для граждан Украины, передает «Радио Sputnik» в Telegram-канале.

    Обращаясь к украинцам, Георгиева заявила: «Вы должны верить в себя, как лев. Поэтому вставайте по утрам и рычите – р-р-р! Уверенность имеет значение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кристалина Георгиева 15 января прибыла в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

    20 января 2026, 14:46 • Новости дня
    Axios: Подписание плана восстановления Украины между Трампом и Зеленским отменено

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ожидавшееся подписание плана процветания между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе отменено, сообщил украинский источник.

    Неназванный украинский чиновник заявил Axios, что подписание плана между Трампом и Зеленским отменено, передает ТАСС.

    Уточняется, что стороны должны были договориться о сделке по послевоенному восстановлению Украины.

    Американский чиновник, комментируя ситуацию изданию, отметил, что конкретная дата подписания документа не была назначена. По его словам, план еще требует доработки и согласования ряда деталей.

    Ранее британская пресса писала, что власти США и Украины обсуждают возможность подписания соглашения на сумму 800 млрд долларов, предусматривающего гарантии безопасности для Киева.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп не планирует встречаться в Давосе с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    20 января 2026, 19:56 • Новости дня
    Верховная рада осталась без света, тепла и воды

    @ Andreas Stroh/imago-images/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В украинском парламенте одновременно прекратили работу системы электроснабжения, отопления и водоснабжения, что подтвердили сразу два депутата.

    Электричество отключили в здании Верховной рады. Депутат Ярослав Железняк из партии «Голос» в своем Telegram-канале сообщил, что к уже отсутствующим теплу и воде теперь добавилось и отсутствие света. Он подчеркнул, что ситуация осложнилась именно после исчезновения электроснабжения, пишет ТАСС.

    Ранее о проблемах с отоплением и водоснабжением в парламенте сообщил депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев. По его словам, здание уже некоторое время находилось без тепла и воды, прежде чем произошел перебой с электричеством.

    Напомним, в ночь на 20 января в Киеве произошла серия взрывов. Сейчас там наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Несколько тысяч многоэтажных домов остались без отопления.

    Движение поездов киевского метрополитена изменили из-за проблем с электроснабжением. В городе возник транспортный коллапс. Цены на такси выросли, а на остановках общественного транспорта образовались длинные очереди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Виталий Кличко уже дважды призывал жителей уехать из Киева.

    20 января 2026, 15:59 • Новости дня
    Страны G7 перевели Киеву 35 млрд евро из нового кредита

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках поддержки Киева страны G7 уже перечислили 35 млрд евро из утвержденных 45 млрд, при этом Европейский союз полностью выполнил свои финансовые обязательства.

    Страны G7 уже перевели Киеву 35 млрд евро в рамках утвержденной кредитной линии в размере 45 млрд евро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса. По словам Домбровскиса, Европейский союз полностью выполнил свою часть обязательств по данному кредиту, который предоставляется под доходы от замороженных российских активов.

    Еврокомиссар отметил: «ЕС настаивает, чтобы партнеры также выполнили свои обязательства уже в первом квартале, чтобы на Украине не возникло дефицита в ожидании нашего нового кредита, который станет доступен в апреле». Домбровскис подчеркнул, что своевременное поступление средств важно для обеспечения финансовой стабильности на Украине.

    Оставшаяся часть средств по линии G7 должна быть переведена до конца первого квартала текущего года. Новый кредит Евросоюза будет доступен Киеву начиная с апреля.

    Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе заявили, что Украина вернет 90 млрд евро ЕС лишь при условии получения компенсаций от России.


    20 января 2026, 18:56 • Новости дня
    МАГАТЭ: Чернобыльская АЭС потеряла внешнее электроснабжение

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чернобыльская АЭС полностью осталась без внешнего электроснабжения утром во вторник, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    По его словам, причиной отключения стали повреждения ряда украинских электрических подстанций, что затронуло не только Чернобыльскую станцию, но и линии электропередачи к другим атомным объектам на Украине, передает РИА «Новости».

    «Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, также были затронуты линии электропередачи к другим атомным электростанциям», – говорится в сообщении в аккаунте МАГАТЭ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Отмечается, что специалисты Агентства внимательно следят за развитием ситуации, чтобы оценить потенциальное влияние на ядерную безопасность.

    В декабре МАГАТЭ заявило, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции обеспечения безопасности.

    В октябре на Украине объявили о блэкауте на Чернобыльской АЭС.

    21 января 2026, 09:28 • Новости дня
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две группы диверсантов ВСУ в российской форме уничтожены на границе Запорожской и Днепропетровской областей, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, на границе Запорожской и Днепропетровской областей были уничтожены две группы украинских диверсантов, сообщает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что диверсанты переоделись в форму российских военных и попытались выполнить задание.

    Cоветник главы ДНР заявил: «Они переоделись в российскую форму и выдвинулись на задание, которое так и не выполнили, поскольку были уничтожены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кимаковский объяснил выгоду освобождения Закотного для дальнейшего продвижения на Славянск.

    Кимаковский также сообщил о переброске резервов беспилотников ВСУ к линии фронта.

    Военнослужащие ВСУ при отступлении разграбили музей Нестора Махно в Гуляйполе.

    21 января 2026, 09:57 • Новости дня
    @ YOAN VALAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский и его супруга Елена задекларировали почти 600 тыс. долларов наличными и более 500 тыс. долларов на банковских счетах, в том числе в Швейцарии, а также коллекцию брендовых часов и автомобилей, свидетельствуют данные декларации.

    Владимир Зеленский и его супруга Елена задекларировали почти 600 тыс. долларов наличными, а также более 500 тыс. долларов на счетах в банках как на Украине, так и за рубежом, передает РИА «Новости». Эти данные содержатся в едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

    Декларация была подана 30 марта 2025 года и охватывает 2024 год. Указывается, что средства супругов хранятся в разных валютах – гривнах, долларах и евро, а часть суммы размещена в швейцарском банке в Цюрихе. Помимо денег, Зеленские владеют часами Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget, Bovet, ювелирными украшениями и двумя автомобилями – Land Rover и Mercedes-Benz.

    Согласно документу, Елена Зеленская является бенефициаром компаний Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage (Белиз) и San Tomasso S.R.L. (Италия). Сам Зеленский владеет займом в размере 2,4 млн долларов, который он получил от Film Heritage еще в 2017 году, и сумма займа не изменилась.

    В последние годы коррупция на Украине, включая военную сферу, регулярно становится темой обсуждений. Как показывают опросы, более половины граждан страны считают коррупцию главной угрозой для развития.

    Ранее газета PravdaFrance писала, что Зеленский приобрел крупнейший частный инвестиционный банк Франции Milleis Banque через офшорные компании, связанные с ним, за сумму более 1 млрд евро.

    В 2019 году появилась информация о том, что у Зеленского есть офшорные счета на Кипре.

    До этого сообщалось, что вилла в Форте-дей-Марми, принадлежащая Елене Зеленской, не нашла покупателя после выставления на продажу, несмотря на аналогичные предложения за 2,5–3 млн евро.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу.

    20 января 2026, 22:32 • Новости дня
    Херш заявил о недоумении разведки США из-за продолжающейся СВО на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Чиновники разведки США выражают обеспокоенность и задаются вопросом, по какой причине Россия не прекращает специальную военную операцию на Украине, несмотря на возможные экономические последствия, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    По словам Сеймура Херша, в среде американской разведки преобладают чувства «безысходности и злости» в связи с затянувшимся конфликтом, передает РИА «Новости».

    Журналист отметил, что чиновники разведки США выражают обеспокоенность и задаются вопросом, по какой причине Россия не прекращает специальную военную операцию на Украине, несмотря на возможные экономические последствия.

    «Чиновники разведки США... сейчас задаются вопросом, почему Путин... продолжает конфликт, который может привести к экономическому хаосу», – пишет Херш.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» заявил о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    Президент России выразил уверенность в выполнении всех задач специальной военной операции, которые были сформулированы в 2022 году.

    Путин отметил, что экономика и финансовая система России полностью находятся под контролем правительства и Центробанка, а качество бюджета соответствует уровню 2021 года.

    20 января 2026, 16:42 • Новости дня
    Поездка Зеленского на форум в Давосе отменена

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский не поедет на Всемирный экономический форум (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе.

    Основной причиной стало решение остаться на Украине для координации работ по восстановлению энергетической инфраструктуры после ночной атаки, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал «Политика страны».

    Зеленский подчеркнул, что «план процветания» и гарантии безопасности, которые планировалось подписать на форуме, пока не согласованы в полном объеме. Он добавил, что поездка в Давос все же возможна, если к этому времени будут подготовлены нужные документы.

    Издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп не желает встречаться с Зеленским в Давосе. Газета отмечала, что украинской делегации приходится бороться за внимание в Давосе.

    20 января 2026, 16:10 • Новости дня
    Зеленский: Во вторник Украина потратила ракеты ПВО на 80 млн евро

    @ Pou/ROPI/ZUMA Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киев сообщил о применении во вторник систем противовоздушной обороны, стоимость которых составила более 80 млн евро.

    На Украине во вторник были использованы ракеты противовоздушной обороны общей стоимостью 80 млн евро. Об этом журналистам рассказал Владимир Зеленский, сообщает ТАСС, цитируя издание «Новости. Live».

    По его словам, «очень сложно находить эти ракеты и отвоевывать деньги на ракеты». Он также отметил, что Украина получает специальные пакеты помощи по ПВО.

    Зеленский подчеркнул, что проблема обеспечения современными средствами ПВО сохраняется, поскольку поставки ракет и финансовая поддержка требуют значительных усилий и поиска ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский пожаловался на задержки в закупках американского вооружения для нужд украинской армии по программе PURL.

    Также он заявил, что для реализации этой программы Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году.

    Впрочем, в декабре генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что в 2026 году по программе PURL будет выделяться около 1 млрд евро в месяц, в основном на закупки средств ПВО.

    На фоне этого во вторник в Минобороны РФ сообщили о массированном ночном ударе российских войск по предприятиям ВПК Украины, а также по энергетическим и транспортным объектам, используемым ВСУ.

    20 января 2026, 15:17 • Новости дня
    Лавров отметил три упущенных шанса Европы по Украине

    Лавров: Европа трижды «профукала» свои шансы на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил три случая, когда Европа могла повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но не воспользовалась ими.

    Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году заявил, что Европа трижды упустила шансы участвовать в урегулировании по Украине, передает ТАСС.

    «Европа первый раз „профукала“, извините за грубое слово, свой шанс в феврале 2014 года, когда не смогла заставить оппозицию условия договора, гарантированного Европой. Второй раз шанс у Европы появился в феврале 2015 года, когда были подписаны с участием Франции, Германии, Украины и России минские договоренности, – отметил Лавров.

    Лавров напомнил, что позднее Франсуа Олланд и Ангела Меркель признали, что стороны не собирались выполнять эти договоренности.

    Третья возможность появилась перед началом специальной военной операции, когда Россия предложила заключить договор о гарантиях безопасности с НАТО. Министр подчеркнул, что Европа отвергла инициативу, отказавшись даже обсуждать предложения России, после чего было объявлено о начале спецоперации на Украине в ответ на обращения ДНР и ЛНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на пресс-конференции Лавров заявил, что договориться с нынешними европейскими лидерами, скорее всего, не удастся.

    Министр также отметил. что Россия не намерена позволять странам Запада перевооружать киевский режим для новых атак. Лавров добавил, что Европа предлагает Украине гарантии безопасности, направленные на сохранение нацистского режима в Киеве.


    21 января 2026, 03:31 • Новости дня
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко рассказал британской Times о «катастрофе» в Киеве на фоне энергетического кризиса, а заодно и упрекнул главу киевского режима Владимира Зеленского за отказ обсудить с ним сложную ситуацию в столице Украины.

    «Выступая из киевской мэрии, где сотрудникам запретили пользоваться уборными из-за отсутствия водоснабжения, он заявил, что Зеленский отказал ему в просьбе  встретиться и обсудить кризис», – пишет британская Times о жалобах киевского мэра.

    Издание отмечает, что производство электричества противовоздушная оборона – в зоне ответственности правительства страны, однако мэру Кличко обсудить патовую ситуацию в Киеве на высшем уровне не удалось.

    По его словам, Киев на грани «гуманитарной катастрофы», а ситуация с отоплением, водоснабжением и электричеством – критическая.

    Кличко при случае призывает жителей города покинуть его, как это за месяц уже сделали порядка 600 тыс. человек.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к отключениям энерго- и водоснабжения. Кличко признался Reuters в 50-процентном обеспечении Киева энергией. Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной».

    Во вторник, 20 января Кличко сообщил об отключении отопления в 5,6 тыс. домов. Верховная рада осталась без света, тепла и воды. Зеленский вечером вторника заявил о миллионе киевлян без электричества и тепла.

    21 января 2026, 05:05 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал, как с двумя боевиками расправился с жительницей Авдеевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ втроём изнасиловали и убили жительницу Авдеевки в ДНР, когда в городе никого не осталось, рассказала военный корреспондент Елена Соколова после интервью с одним из них.

    Соколова рассказала, как однажды беседовала с украинским военнопленным из Краматорска, говорили по-русски.

    «Он принял участие в групповом изнасиловании. Там было трое этих негодяя, которые ходили в деревню, где оставалась одна мирная жительница, ей было около 40 лет, они её жестоким способом изнасиловали и убили», – рассказала военкор ТАСС.

    По её слова, боевики ВСУ думали, что это им сойдет с рук. Но вскоре с наступлением пришла одна из российских бригад и ликвидировала двоих, а её собеседника взяли в плен.

    «И я знаю, что сейчас он сидит, но, честно говоря, я не увидела, чтобы он испытывал какие-то муки совести», – призналась военкор Соколова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, солдат ВСУ Владимир Парафило был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство жительницы Курской области, а также за расстрел мужчины, который пытался ей помочь. Пленный военнослужащий ВСУ признался в убийствах и изнасилованиях на Донбассе.

    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    Британия предложила Дании купить новые фрегаты из-за «российской угрозы»
    Немецкие СМИ обвинили фон дер Ляйен в упадке Европы
    Лондон упрекнули в заправке самолетов российским керосином
    Зеленский с женой задекларировал почти 600 тыс. долларов наличными
    В Госдуме начали обсуждать введение самозапрета на платежи в онлайн-играх
    Врачи cкорой помощи призвали москвичей не выходить из дома в морозы

    Попытка сэкономить на газе поставила Европу в уязвимое положение

    Европа так быстро начала откачивать газ из подземных хранилищ, что поставила под угрозу собственную энергетическую безопасность в отопительный сезон. Замерзать из-за дефицита газа европейцы не будут, однако экономические последствия могут оказаться печальными. Чем именно опасна ситуация с низким уровнем запасов газа в ПХГ? Подробности

    Риторика прибалтов о Калининграде опасна для них самих

    «Это будет самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации». Такими словами глава МИД России Сергей Лавров ответил на заявления литовского дипломата, отрицающего принадлежность Калининграда к России и упоминающего планы НАТО по нападению на Калининградскую область. Почему даже пустые угрозы прибалтийских политиков стоит воспринимать всерьез? Подробности

    Как российские войска откроют путь на Славянск

    В последние дни существенно возросли темпы наступления российских войск в районе Красного Лимана – последнего крупного населенного пункта перед Славянском. Кто и как проводит эти военные операции, что ВСУ пытаются этому противопоставить и какое значение освобождение Красного Лимана будет иметь для всей СВО в целом? Подробности

    Новый аргумент Трампа в споре за Гренландию унизил Британию

    Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Британию за передачу Маврикию архипелага Чагос, где находится крупная американо-британская военная база Диего-Гарсия. Теперь за аренду территории придется платить. Трамп назвал сделку «актом огромной глупости» и проявлением слабости, потому что она якобы ставит под угрозу национальную безопасность и выгодна соперникам США, таким как Россия и Китай. Почему Лондон пошел на эту сделку и как это повлияет на его отношения с Вашингтоном? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

      В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

