Экс-главу ЛНР Плотницкого заметили в московском ресторане

Бывшего руководителя провозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого заметили в московском ресторане.

Фотографию человека, «один в один» похожего на подписанта Минских соглашений, опубликовал военный корреспондент Сергей Белоус в своем Telegram-канале. Уточняется, что снимок сделан 3 сентября в московском ресторане «То Да Се» на Смоленской площади.

«Кушал суп и читал новости на смартфоне», – рассказал журналист о времяпрепровождении экс-главы провозглашенной республики.

Плотницкий ушел в отставку в ноябре 2017 года. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обстоятельствах, которые привели к отставке Плотницкого и о новом политическом курсе Луганской народной республики.