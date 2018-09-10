Самый большой в России ударный беспилотник показали на видео

Телеканал «Звезда» в выпуске передачи «Военная приемка» показал кадры с российским тяжелым разведывательно-ударным беспилотником «Альтаир», который разработан в рамках проекта «Альтиус-М».

Видео летных испытаний «Альтаира» показали впервые, сообщает N+1. Отмечается, что на запись попали испытания, проводившиеся зимой 2018 года. «Альтаир» можно увидеть с 7.15 минуты видео.

«Альтиус-М» («Альтаир») был разработан совместно казанским ОАО «ОКБ «Сокол» и петербургской группой компаний «Транзас». Беспилотник оснащен двумя авиационными дизельными двигателями RED A03/V12 взлетной мощность около 500 лошадиных сил, с воздушными винтами. Дальность полета беспилотника составляет около 10 тыс. километров, а продолжительность – до 48 часов. Максимальная взлетная масса беспилотника – 5 т, а длина – 12 м при размахе крыла в 30 м.

Впервые фото беспилотника показали в Сети в 2016 году.