Британия приготовила «красные уведомления» на «подозреваемых» в деле Скрипалей

«Красные уведомления» Интерпола на так называемых подозреваемых в якобы имевшем место отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии готовы к распространению, заявил представитель Столичной полиции Лондона.

Представитель Скотланд-Ярда сообщил РИА «Новости», что Британия начала процесс выпуска «красных уведомлений» в среду, 5 сентября. В настоящее время данный процесс завершен, сообщил он.

«Красные уведомления» находятся у Интерпола для распространения», – сказал представитель Скотланд-Ярда.

Напомним, ранее Лондон назвал имена подозреваемых в покушении на Скрипалей в Солсбери: это якобы «офицеры ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов. Имена их Лондон считает вымышленными. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему они не похожи на настоящих разведчиков. Интернет-пользователи также отмечали странности в поведении так называемых подозреваемых. Британский политолог в свою очередь призвал не верить в «тупость» агентов ГРУ.