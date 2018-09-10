Эксперт отметил повышение чистоты выборов

«Бесспорно, конкуренция на этих выборах существует. И существует она исключительно благодаря тому, что выборы стали проводить чище», – заявил газете ВЗГЛЯД член правления Российской ассоциации политических консультантов, политолог Андрей Колядин, комментируя результаты Единого дня голосования 9 сентября.

«Как это ни странно, конкуренцию на выборах предопределяет чистота выборов. Сейчас стали жестко относиться к попыткам подтасовать или украсть голоса. Как результат – в этом году у нас 4 вторых тура», – отметил Колядин.

«Ну что стоит губернатору подкрутить счетчик, дописать несколько цифр или доложить несколько пачек бюллетеней? Но современные технологии все сильнее ограничивают такие способы проведения выборов. Система уже не позволяет это сделать безнаказанно», – добавил эксперт.

«Малое количество нарушений на выборах в Москве в сравнении с предыдущими выборами – это результат работы той системы, о которой я сказал ранее. Что касается явки – в Москве и в регионах она не упала, но мне кажется, что она должна быть выше. Людей нужно вовлекать в выборы, нужно сделать так, чтобы они интересовались проблемами государства и считали их своими тоже. Эту работу нужно продолжать», – заключил Колядин.

В России 9 сентября прошел Единый день голосования. В 80 регионах состоялись более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей были включены около 65 млн человек.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, единороссы почти во всех регионах завоевали большинство в местных парламентах и провели в губернаторы своих кандидатов. Исключениями оказались несколько регионов, где неплохо выступили КПРФ и ЛДПР.