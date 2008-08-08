Амурская область выбрала губернатором Василия Орлова

Выборы губернатора Амурской области выиграл Василий Орлов, который является врио главы региона, сообщает облизбирком.

Обработано 100% протоколов. Кандидат от «Единой России» получил 55,60% голосов, передает ТАСС.

Татьяна Ракутина (КПРФ) набрала 26,56%, Сергей Левицкий («Справедливая Россия») – 7,86%, Наталья Глазкова («За женщин России») – 5,89%.

В Единый день голосования (9 сентября) в 80 российских регионах состоялось более 4,7 тыс. выборов разного уровня. Списки избирателей включают 65 млн человек.