Берлин задумался об участии в ударах по Сирии из-за химоружия

Авиация Германии может принять участие в ударах США, Великобритании и Франции по Сирии в случае применения химоружия Дамаском, пишут немецкие СМИ.

Глава военного ведомства Германии Урсула фон дер Ляйен распорядилась рассмотреть вопрос о присоединении немецких истребителей-бомбардировщиков Tornado к возможным ударам со стороны США, Великобритании и Франции по позициям сирийских сил, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

Как пишет издание, немецкие самолеты могут быть использованы для разведывательных полетов до предполагаемой атаки, анализа нанесенного ущерба после нее и, вероятно, боевых действий «бок о бок» с США, Великобританией, Францией, передает РИА «Новости».

Bild пишет, что участие Берлина может сыграть «историческую» роль, но при этом немецкая сторона рискует пойти на прямую конфронтацию с Россией.

Окончательное решение должна будет принять канцлер Германии Ангела Меркель, причем удары возможны без одобрения немецкого парламента, так как на обсуждение с депутатами может просто не хватить времени.