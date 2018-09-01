Польская газета опубликовала карту с российским Крымом

Известное польское спортивное издание «Спортивное обозрение» (Przeglad Sportowy) опубликовало карту с российским Крымом.

В пятницу издание опубликовало статью, посвященную футбольной Лиге чемпионов. На карте изображены государства и эмблемы футбольных команд, принимающих участие в турнире. Крым на окрашен красным, как и вся российская территория.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.