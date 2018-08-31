Алтайского священника заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней

Полиция задержала настоятеля храма Богоявления Господня в селе Черемное Павловского района Алтайского края, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней.

«Священник подозревается в том, что вечером 20 июля в Октябрьском районе Барнаула на берегу Оби совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения, учащейся средней школы», – сообщили в пресс-центре МВД, передает ТАСС.

В отношении священника возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ («насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Ему грозит до 20 лет заключения.

В январе в Ленинградской области бывшего священника Глеба Грозовского осудили на 14 лет по делу о педофилии. Тогда же ульяновского экс-священника приговорили к шести годам за развращение несовершеннолетних и распространении порнографии.