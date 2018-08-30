Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения и обсудил с ним график предстоящих контактов на высшем уровне.

«В ходе состоявшегося телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Днем рождения», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также в ходе беседы главы государств обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая график предстоящих контактов на высшем уровне.

Сам Лукашенко сообщил, что в телефонном разговоре с российским коллегой согласовал проведение новой встречи лидеров двух стран с участием правительств, передает РИА «Новости».

«Я разговаривал с президентом России … позвонил в развитие наших договоренностей в Сочи. Мы определились, когда мы встретимся в широком составе, руководством правительства и так далее», – заявили Лукашенко во время встречи с послом России в Белоруссии Александром Суриковым, который завершает свою дипломатическую миссию в республике.