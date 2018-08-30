Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 6 копеек – до 68 рублей, курс евро снижался на 1 копейку и составил 79,58 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 77,75 доллара за баррель, передает РИА «Новости».