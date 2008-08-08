В Польше удивлены отношением к России среди украинцев

Вопрос, могут ли антироссийские настроения стать фундаментом для формирования нового украинского самосознания, до сих пор остается открытым, пишет Тадеуш Иваньский в польском издании Tygodnik Powszechny.

Иваньский отмечает, что этот процесс по-разному происходит в разных регионах Украины, а особенно сложно он идет в прифронтовых регионах Восточной Украины. Казалось бы, там «трансформация самосознания должна быть особенно отчетливой», пишет Иваньский, так как там люди «видели действия России и ее местных приспешников собственными глазами», приводит текст статьи «ИноСМИ».

Однако, по словам Иваньского, устойчивой трансформации самосознания жителей не произошло даже в спокойных западных частях Донбасса – носителей украинского и прозападного самосознания, как и перед войной, в регионе «можно обнаружить только в больших городах или в квартирах и офисах, чьи обитатели поддерживают личные или деловые контакты с внешним миром, например, с западными организациями, распространяющими гуманитарную помощь».

Перерождения проукраинского энтузиазма в сознательный патриотизм не произошло – «остались только застой и чувство раздражения». Люди злятся на Киев из-за низкого уровня жизни и отсутствия перспектив, а во всех неудачах обвиняют не Россию, а именно киевских функционеров. Опасность Москвы здесь считают сильно преувеличенной. Популярно мнение, что «революция достоинства» стала для Донбасса губительным событием, а ответственность за войну несут те, кто эту революцию начал, пишет Иваньский.

При этом главным конкурентом «украинского проекта» в глазах людей оказываются не ДНР и ЛНР, а Россия, которая становится местом, куда они могут уехать на заработки.

В итоге, пишет Иваньский, «продолжатели дела Виктора Януковича и Партии регионов остаются ключевыми игроками на украинской политической сцене» и «пророссийский кандидат юга и востока» имеет шансы выйти во второй тур президентских выборов. Так эта сила вернется в большую политику на Украине. По его словам, Киеву важно не дискредитировать прозападную политику, чтобы в ней вслед за Донбассом не разочаровалась и остальная Украина.

В мае постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что властям Украины не нужен Донбасс, так как впереди президентские выборы.