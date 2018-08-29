Стало известно о поставках в Ирак российских БМП-3

Россия поставляет по контракту в Ирак боевые машины пехоты БМП-3, завил информированный источник.

«Поставки БМП-3 в Ирак идут», – сообщил источник «Интерфакс».

В ФСВТС информацию пока не прокомментировали.

Напомним, в апреле в «Уралвагонзаводе» сообщили, что БТР «Бумеранг», БТР-82А, БМП «Курганец» и БМП-3 получат системы климат-контроля.