Российские БТР и БМП впервые оснастят кондиционерами

БТР «Бумеранг», БТР-82А, БМП «Курганец» и БМП-3 получат системы климат-контроля, сообщили в корпорации «Уралвагонзавод».

«Новейший БТР «Бумеранг», БМП «Курганец» и бронетранспортер БТР-82А, а также БМП-3 получат штатные системы климат-контроля АО «НПО «Электромашина». Устройства не только охлаждают механизмы машин, делают комфортным пребывание экипажа и десанта внутри боевой техники, но и могут обеспечить обогрев и запуск двигателей на стоянке при температуре в минус 50 градусов», – передает ТАСС сообщение корпорации.

Там сообщили, что новые требования Минобороны связаны с опытом применения российской техники в жарких климатических условиях и созданием арктических подразделений.



«Все это привело к тому, что военное ведомство стало заказывать технику в премиальной комплектации с обязательным включением систем климат-контроля в штатное оснащение новых и модернизируемых боевых машин», – заявили в корпорации.



Напомним, ранее в корпорации «Уралвагонзавод» сообщили, что в 2018 году российские военные впервые получат танки с климат-контролем, им будет оснащена новейшая модификация танка Т-90М «Прорыв-3».