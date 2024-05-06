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Сына замглавы МВД осудили в Самаре по делу о взятке
Сын замглавы МВД Зубова осужден в Самаре на семь лет по делу о взятке
Кировский райсуд Самары вынес приговор в отношении сына замминистра внутренних дел Игоря Зубова Дениса Зубова, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве.
Зубов-младший признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Посредничество во взяточничестве» Уголовного кодекса России, и приговорен к семи годам лишения свободы со штрафом 18 млн рублей, передает ТАСС.
Второй фигурант дела – экс-директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков – был осужден за дачу взятки на восемь лет колонии со штрафом 36 млн рублей, а третий – Игорь Карпов, занимавший на момент задержания пост президента мини-футбольного клуба «Динамо-Самара», получил семь лет колонии за посредничество во взяточничестве.
Зубова, Карпова и Ермакова задержали в феврале 2022 года. Все трое фигурантов, по версии следствия, действовали в интересах компании, занимающейся торговлей топливом. Они передали взятку в 18 млн рублей сотруднику правоохранительных органов за покровительство.