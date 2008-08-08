Вьетнамский тюремщик Маккейна опечалился смертью сенатора

Вьетнамский полковник в отставке Чан Чонг Дует, управлявший тюрьмой в Ханое во время войны с США, прокомментировал смерть сенатора Джона Маккейна, которого знал лично.

«Лично мне нравился Маккейн – за жесткость и сильную позицию. Позднее, когда он стал сенатором США, вместе с сенатором Джоном Керри они внесли большой вклад в развитие отношений Вьетнама и США, поэтому я очень любил его», – цитирует Newsweek Дуета.

Вьетнамец отметил, что ему стало грустно, когда он узнал о смерти Маккейна. «Я бы хотел послать соболезнования его семье. Думаю, остальные вьетнамцы чувствуют что-то подобное», – сказал он.

Маккейн был ветераном Вьетнамской войны. Его самолет сбила советская ракета над Ханоем в 1967 году. Маккейн пробыл во вьетнамском плену пять с половиной лет и был выпущен в 1973 году.

Также сообщается, что премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук и председатель Национального собрания Нгуен Тхи Ким Нган лично отправили свои соболезнования семье сенатора. Министр иностранных дел страны Фам Бинь Минь посетил посольство США во Вьетнаме, чтобы отдать дань уважения.

В 2008 году Чан Чонг Дует уже высказывался о Маккейне, который тогда баллотировался на выборы президента. Он заявлял, что, если бы был американским избирателем, проголосовал бы за него.

81-летний Маккейн умер в субботу вечером. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга.