Выступление украинской звезды на русском назвали «бесконечным позором»

Певица Ирина Билык продемонстрировала свою «российскозависимость», когда записала поздравление с Днем независимости Украины на русском языке, заметил продюсер Александр Ягольник.

В своей колонке на сайте «Обозреватель» Ягольник вспоминает, как с самого начала карьеры Билык верил в то, что она станет популярной. По его словам, она была в числе первых украинских звезд, которые доказали, что могут собирать большие залы наравне с «москвичами».

«Ее пример был крайне важным на этапе становления украинской независимости», – написал он, отметив, что она является яркой личностью, которая «собственной карьерой доказала, что украинский шоу-бизнес существует, он может быть успешным и – главное! – Москва для этого не требуется».

Поэтому Ягольник был оскорблен, когда в День независимости Украины Билык записала поздравление на русском языке. «И это сейчас, когда мы воюем в том числе и за возрождение украинской идентичности, когда крайне актуальным является вопрос языка не только для радикалов и патриотов, но и вообще для любого нормального человека», – отметил он.

Ягольник отметил, что это продемонстрировало, что «певица-гордость украинского шоу-индустрии» стала «российскозависимой». «Для ее фанатов с 1990-х годов это было как ножом по стеклу. Бесконечный позор», – заключил он.