Путин уволил 15 генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ, освободив от должностей 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и СК.

От должности освобожден замглавы МЧС России Владлена Аксенова, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также уволены генерал-майор Михаил Бегун – начальник ГУ МЧС России по Томской области, начальник управления ФСИН по Коми генерал-майор Игорь Ванеев, начальник УМВД России по Ульяновской области, генерал-майор Юрий Варченко, начальник ГУ МЧС по Мурманской области генерал-майор Владимир Гусев, начальник ГУ МЧС по Сахалинской области, генерал-майор Денис Ильинов, руководитель СУ СК по Кемеровской области генерал-майор Сергей Калинкин и другие.