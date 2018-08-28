Трамп обвинил Google в сокрытии «хороших новостей»

Президент США Дональд Трамп обвинил американскую поисковую систему Google в намеренном сокрытии «хороших новостей» про него.

«Результаты поиска Google по запросу «Трамп новости» показывают только новости от «фейковых СМИ». Они подтасовывают результаты для меня и других так, что почти все сюжеты и новости получаются плохими», – написал Трамп в своем Twitter.

По его словам, в поисковой выдаче есть и «известный фейковый CNN», а республиканские, консервативные и честные СМИ «не показывают». «Незаконно?» – поинтересовался президент.

Трамп добавил, что 96% результатов по запросу «Трамп новости» связаны с прессой, разделяющей левые взгляды. «Google и другие подавляют мнение консерваторов, скрывают информацию и хорошие новости. Они контролируют то, что мы можем и не можем видеть. Это очень серьезная ситуация, и она будет рассмотрена!» – подчеркнул он.

В июле система Google поиздевалась над президентом США: если в поиск изображений вбить слово «idiot», поисковик выдаст многочисленные фото Трампа.

Ранее Трамп заявлял, что «фейковые СМИ» желают видеть противостояние Москвы и Вашингтона, ведущее к войне.