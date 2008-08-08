Пользователи Telegram бурно отреагировали на изменение политики конфиденциальности

Авторы Telegram-каналов осудили соцсеть и ее создателя Павла Дурова за то, что администрация Telegram заявила о готовности передавать спецслужбам данные о подозреваемых в терроризме.

Информация о пользователях соцсети будет передаваться на основании судебного решения, и пользователи увидели в этом попытку сотрудничества Павла Дурова с российскими спецслужбами.

Блогеры осудили подобное решение:

«Майор Дуров заслужил повышение», – написал Telegram-канал «Товарищ майор».

«Telegram изменил политику конфиденциальности и теперь по судебному распоряжению будет выдавать IP-адреса и телефоны подозреваемых в терроризме. Пришло время чистить свои Telegram-каналы. В России частично разблокировали веб-версию Telegram. Совпадение? Не думаем», – написали авторы Telegram-канала «Новости как есть».

«Дуров сдался ФСБ. Дешевый понтарез! А столько было пафоса! Мелочь!» – написал гендиректор «Life Новости» Арам Габрелянов в Facebook.

«Роскомнадзор: «Мы перестанем блокировать Телеграм после того, как Павел Дуров приедет на Лубянку, лично передаст ключи шифрования ФСБ и публично встанет на колени перед зданием Роскомнадзора, а также набьёт татуировку «Жаров-молодец» у себя на лбу!» – шутят авторы канала «Акитилоп».

«Сообщается, что Telegram согласился передавать спецслужбам данные своих пользователей, но только тех, которых суд назовет подозреваемыми в терроризме. Как у нас при необходимости обвиняют в терроризме, мы знаем на примере режиссера Сенцова. Однако, похоже, что компромисс Telegram с властями все же найден, и это согласие руководства мессенджера стало хоть и формальным, но непременным условием снятия с него ограничений в России. Дальше все будет зависеть от здравого смысла высоких договаривающихся сторон», – считает автор канала «Мастер пера».

Были, впрочем, и те, кто поддержал Дурова:

«Telegram, судя по всему, идет навстречу ФСБ. А дойдет или докатится – посмотрим. А на самом деле, уважаемые пользователи и админы Telegram-каналов, не занимайтесь терроризмом, и будет вам счастье. И предоставление данных о подозреваемых в совершении или подготовке терактов – нормальная практика для любых международных социальных сетей или мессенджеров, включая Facebook», – написали авторы Telegram-канала «Майор и Генерал».

«Telegram согласился раскрывать данные пользователей органам только по решению суда и ни разу так не сделал. Меня такая ситуация вполне устраивает», – написал в своем Telegram-канале Rasstriga журналист Сергей Доренко.

Напомним, что в обновленной версии, опубликованной на официальном сайте мессенджера, сообщается, что «в случае, если Telegram получает судебное распоряжение, подтверждающее, что Вы – подозреваемый в терроризме, мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам. На данный момент подобных ситуаций не было».

9 августа апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу представителей мессенджера Telegram на приказ ФСБ о ключах шифрования. Таким образом решение о блокировке Telegram вступило в силу.