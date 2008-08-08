Трамп решил не ехать на похороны Маккейна

Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, кто будет представлять Белый дом на похоронах сенатора Джона Маккейна.

Трамп распорядился приспустить флаг страны до дня похорон, передает РИА «Новости».

В пятницу в Конгрессе США пройдет панихида, на которой выступит вице-президент страны Майк Пенс.

На похоронах администрация США будет представлена руководителем аппарата Белого дома Джоном Келли, главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и советником президента по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Он заявил, что уважает «заслуги» Маккейна, хотя у них и были «разногласия по вопросам политики».

Трамп сообщил, что выполнил просьбу семьи Маккейна и распорядился организовать перевозку тела в Вашингтон.

Похороны будут проведены с воинскими почестями на территории военно-морской академии в Аннаполисе.

Напомним, семья скончавшегося от рака Маккейна попросила Трампа не посещать похороны, а Трамп запретил публиковать подготовленный Белым домом релиз, содержащий похвалу в адрес Маккейна.