Экс-глава ВМС Украины испугался утраты страной статуса морской державы

Бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук утверждает, что Россия якобы пытается превратить Украину из морской державы в континентальную.

По его словам, «Проект Новороссия» в России остается «на повестке дня». Гайдук считает, что шаги России в Черном и Азовском морях направлены на «реализацию этого проекта».

Российские действия в Азовском море он назвал стратегией хаоса, при этом Москва, по его словам, все просчитывает шаг за шагом, пишет «Таймер».

Он также заявил, что «худший сценарий» включает в себя «прорубку» Россией «коридора, который идет вдоль Азовского моря».