Украинский адмирал обвинил Россию в провоцировании народных бунтов

Экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук обвинил Россию в создании экономического давления на Мариупольский и Бердянский морские порты и провоцировании народных бунтов.

По его словам, Россия якобы способствует потере жителями Мариуполя работы, что может привести к бунтам среди населения, сообщает телеканал «Еспресо».

«Мы должны понимать, что в этих портах работают до 5 тыс. человек, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения, и здесь просчет идет в этом направлении», – сказал он.

Он также назвал особенно неприятным то, что Мариуполь находится недалеко от мест боевых действий в Донбассе.

В июле Гайдук заявил, что для того, чтобы предотвратить потери Украины от деятельности российских военных кораблей, Азовское море необходимо заминировать.