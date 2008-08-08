В ФАС назвали недостатком маленькую женскую грудь

Федеральная антимонопольная служба России по Архангельской области сочла оскорбительной для женщин рекламу жилых комплексов компании «Аквилон Инвест», где обыгрывалась тема маленькой груди.

В региональное УФАС поступило заявление с жалобой на рекламу компании. На рекламных щитах «Аквилон Инвеста» были размещены изображения девушки в нижнем белье, измеряющая себе сантиметровой лентой грудь. Надпись на плакате гласила: «У нас маленькие цены и много комплексов», сообщает legal.report.

На другой рекламной фотографии этой компании полуобнаженная женщина сняла рубашку, а под изображением было написано «Дешевле, чем снять!»

Экспертный совет по рекламе УФАС после рассмотрения дела решил, что первый плакат указывает «на физические недостатки у женщин (маленькая грудь)». По мнению антимонопольщиков, такая реклама содержит «оскорбительный образ в отношении женского пола». Рекламу со слоганом «Дешевле, чем снять!» совет оценил как «рекламу на грани».

В итоге УФАС пришла к выводу, что «Аквилон Инвест» нарушил ч. 6 ст. 5 закона о рекламе, а материалы по поводу первого плаката будут переданы для возбуждения дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.3 КоАП.