Захарова оценила новые санкции США против России

Привязка Вашингтоном новых санкций к «делу Скрипалей» является абсолютно надуманной, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с введением против России новых американских санкций.

В заявлении Захаровой, текст которого опубликован на сайте МИД России, говорится, что введение санкций США против России не стало новостью. Она отметила, что расследование якобы имевшего место отравления в Солсбери еще не завершено. Никаких доказательств мнимых обвинений в адрес Москвы по устоявшейся традиции не приводится, заметила Захарова.

«Зато от Москвы требуют «чистосердечного признания» и предоставления безусловного доступа к химическим объектам», – отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, все прозвучавшие в адрес России обвинения эфемерны, а введенные рестрикции, напротив, реальны, хотя во многом и повторяют уже действующие.

«Предусмотренные же изъятия из рестрикционного режима (поставки в рамках космических программ или в области безопасности полетов гражданской авиации) лишь подтверждают всю лицемерность и предвзятость действий американских властей», – подчеркнула Захарова.

Она заявила, что Москва воспринимает решение Вашингтона не иначе как часть целенаправленной политики по размыванию международной структуры в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, в том числе в области запрещения химического оружия. Захарова подчеркнула, что Россия, в отличие от Соединенных Штатов, остается приверженной своим обязательствам и полностью уничтожила свой военно-химический потенциал, что было соответствующим образом верифицировано, в том числе американскими специалистами.

По ее словам, Вашингтон еще больше осложняет возможности диалога между Россией и США. Захарова выразила сожаление тем, что американская политическая элита «не может воспринять простую истину»: санкционные меры не способны заставить Россию свернуть с избранного пути по твердому отстаиванию своих национальных интересов.

В Кремле ранее в понедельник сообщили, что Москва пока не приняла решение по ответу на новые санкции со стороны Вашингтона, но будет исходить в этом вопросе из своих интересов.

В понедельник, 27 августа, начали действовать антироссийские санкции, которые США ввели в связи с «делом Скрипалей».