Мантуров сказал, чем Россия заменит американскую электронику

Россия на фоне санкций успешно замещает электронику и комплектующие двойного назначения из США продукцией из Юго-Восточной Азии, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Министр заявил РИА «Новости», что Россия активно занимается импортозамещением вне зависимости от санкций, которые уже существуют либо будут введены. Он напомнил, что, в частности, в направлениях, касающихся радиоэлектроники, в части поставок продукции категории space и military, Россия находится под ограничениями многие годы. «Мы на открытом рынке приобретаем ту продукцию, которую невозможно замещать в одночасье», – сообщил Мантуров.

«Что касается микроэлектроники размером 28 нанометров и менее, то мы на сегодняшний день заказываем эту продукцию у крупных фабрик Юго-Восточной Азии, где нет тех ограничений, которые мы имеем со стороны Соединенных Штатов Америки», – рассказал он, добавив, что по типоразмеру до 65 нанометров, который производится в России, за последние несколько лет замещено более 2,5 тыс. типономиналов.

Мантуров подчеркнул, что Россия планомерно на протяжении многих лет занимается импортозамещением. Такая системная работа стала ответом на ограничения, которые либо введены в отношении России, либо еще вводятся, сказал он. «То же самое касается и технологического оборудования, станков, которые нам не поставлялись напрямую, и эти ограничения сохраняются еще с советского времени», – добавил он, отметив, что страна находила возможность приобретать все необходимое.

Напомним, в понедельник начинают действовать антироссийские санкции, которые США ввели в связи с «делом Скрипалей». Ограничения запрещают предоставление Москве любой помощи, выдачу лицензий на экспорт российским госкомпаниям оружия и продукции двойного назначения, а также отказ в предоставлении кредитов.