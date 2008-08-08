Германский политолог: Немцы пытаются шантажировать США

Немецкому истеблишменту стало некомфортно из-за того, что он чувствует себя вне союзнических отношений с США, а потому Берлин пытается шантажом заставить Вашингтон изменить свою политику, заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя слова главы МИД ФРГ о смене стратегии по отношению к Соединенным Штатам.

«Выступление министра иностранных дел Хайко Мааса меня, честно говоря, удивило, – заметил германский политолог Александр Рар. – Министр пока не «засветился» в качестве критика Соединенных Штатов. Напротив, он говорил о том, что Россию и Турцию следует серьезнейшим образом критиковать и «ставить на место за нарушения прав человека» еще серьезнее, чем было до сих пор».

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в понедельник заявил: Берлин представит новую внешнеполитическую стратегию Германии по отношению к Вашингтону. «Уже давно пришло время переоценить трансатлантическое партнерство: трезво, критично и даже самокритично», – подчеркнул шеф немецкой дипломатии.

Маас за последнее время успел отметиться целой серией громких заявлений. На прошлой неделе он сказал, что действия Дональда Трампа «как никогда» сплотили Евросоюз. В прошлый вторник глава немецкого МИДа призвал ЕС создать независимый аналог американской системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Также напомним, в начале августа руководство ЕС, не без прямого участия Германии, объявило недействительными на своей территории санкции, введенные Трампом против Ирана. Нынешнее заявление Мааса вполне укладывается в этот тренд. Очевидно, что недавний министр юстиции, не замеченный в каком-либо «антиамериканизме», вряд ли действует самостоятельно, но выражает общий настрой кабинета Ангелы Меркель.

Возможно, предполагает Рар, влияет партийная принадлежность главы МИДа. В Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую в коалиционном правительстве представляет Маас, «еще сильны воспоминания о политике времен канцлера Вилли Брандта – особенно на уровне премьер-министров федеральных земель». «Принцип политики был Брандта прост – «изменения через торговлю», – пояснил собеседник. Брандт, который руководил ФРГ в 1969–1974 годах, считал: необходимо поддерживать цивилизованные торговые отношения и контакты через гражданское общество с такими странами, как Советский Союз, чтобы изменить ситуацию в Европе к лучшему, напомнил Рар.

«Хайко Маас хотя в первых интервью и отрицал политику Вилли Брандта, но некоторые коллеги по СДПГ, возможно, вернули его на этот путь, – считает немецкий эксперт. – Социал-демократы сейчас ищут новые приоритеты во внешней политике, поскольку СДПГ стремительно теряет поддержку населения. 67% немцев не хотят ссориться с Россией, и в обществе присутствует стремление к улучшению отношений с Россией – и социал-демократы стремятся укрепить свой рейтинг». Остается надеяться, что они делают это искренне, а не цинично, добавил эксперт.

Что же касается Ангелы Меркель, то она стоит на позиции «и нашим, и вашим», отмечает Рар. «Сложно припомнить, чтобы канцлер что-то говорила в защиту России – скорее, наоборот. При этом соратник Меркель по партии ХДС, министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил: мы не будем терпеть американский диктат в энергетической политике, Америка не имеет права вмешиваться в то, что касается поставок газа из России», – указал эксперт. Теперь Хайко Маас выступает против односторонних американских санкций, что также хорошо для России, добавляет Рар.

С другой стороны, нельзя сбрасывать со счетов позицию таких политиков, как министр обороны Урсула фон дер Ляйен, которая недавно обрушилась с жесткой критикой на Сергея Шойгу – и которая, по слухам, хочет стать следующим генсеком НАТО, отмечает Рар. Фон дер Ляйен однозначно придерживается проамериканской линии. Она и министр экономики Альтмайер – ключевые фигуры в кабинете Меркель.

«Таким образом, можно говорить пусть не о расколе, но о расхождении в нюансах – как относиться к России. И это проявление того состояния, в котором находится общеевропейская политика», – указывает Рар. Если Италия и Австрия призывают к пересмотру санкций, то Польша, например, требует жесткого подхода, напомнил собеседник. При этом речи о пересмотре отношений с НАТО в Германии очевидно не идет.

Поэтому и то, что предлагает Хайко Маас, выглядит как половинчатый пересмотр стратегии, полагает Рар. «У Германии нет полного суверенитета над своей внешней политикой, – отметил эксперт. – Берлин все время говорит, что Германия должна вписываться в общеевропейский контекст и что Европа должна вести общую внешнюю и оборонную политику, «говорить одним голосом». Посмотрим, как поддержат немецкую инициативу другие страны ЕС. Есть государства, которым позиция США нравится, и они не будут следовать за Германией в Европейском союзе».

Второй момент – Германия с момента прихода Меркель к власти всегда руководствовалась концепцией либеральных ценностей во внешней политике. «Например, когда она встречается с лидером Китая, она непременно встречается с китайскими диссидентами. Перед встречей с Владимиром Путиным она вспоминает про Pussy Riot или еще каких-то якобы политических узников. То же самое касается Турции», – отметил Рар.

Но теперь меняется линия поведения той страны, которая задавала тон общезападной либеральной политики. «В последние 15–20 лет немцы ориентировались исключительно на США и на политику либеральных ценностей, но в Берлине сейчас видят, что Дональд Трамп и нынешние американские власти в целом начинают отходить от этих принципов», – указывает Рар. Вашингтон не скрывая продавливает исключительно собственные национальные интересы, в том числе в военной сфере. «Немецкому истеблишменту это не нравится, он чувствует себя в такой ситуации некомфортно, чувствует себя вне союзнических отношений с Америкой», – замечает германский эксперт.

Поэтому так называемый пересмотр, который предлагает Хайко Маас, это скорее попытка уговорить американцев вернуться к общезападному либеральному курсу, считает Рар. Он полагает, что таким шантажом глава германской дипломатии надеется повлиять на политику Вашингтона.